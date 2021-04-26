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Вильфанд назвал регионы, которые затронет похолодание
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вильфанд назвал регионы, которые затронет похолодание

Татьяна Плотникова

Общество

С началом новой недели, 26 апреля, температура воздуха существенно снизится в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Об этом в воскресенье, 25 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист пояснил, что к этому приведет проникновение в южные части страны холодных воздушных масс и повышенное атмосферное давление. В результате столбики термометров опустятся до двух градусов ниже нуля на юге России — в частности, в Ростовской и Волгоградской областях.

Похолодание прогнозируется также в Крыму. Там температура воздуха снизится до одного-трех градусов ниже нуля.

При этом в Сочи, Ставрополье и республиках Северного Кавказа в ближайшие дни ожидается сильный дождь и гроза, цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее Гидрометцентр РФ сообщил о заморозках в Москве и Подмосковье с понедельника, 26 апреля.

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похолоданиероссийские регионыРоман Вильфанд
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