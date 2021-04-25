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В Гидрометцентре сообщили о заморозках в Москве и Подмосковье с 26 апреля
Фото: youtube.com

В Гидрометцентре сообщили о заморозках в Москве и Подмосковье с 26 апреля

Юлия Курганова

Город

Ночные заморозки ожидаются в Москве и Подмосковье с понедельника, 26 апреля. Температура будет опускаться до минус трех градусов мороза. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Холодные воздушные массы принесут заморозки в Московский регион, даже в самой Москве прогнозируется температура до минус одного градуса, по области — до минус трех градусов, — рассказал он.

Синоптик добавил, что ночные заморозки сохранятся в столичном регионе до среды, 28 апреля.

Так, в ночь на понедельник и вторник, 26 и 27 апреля, прогнозируется от одного градуса мороза до одного градуса тепла, на среду, 28 апреля — от минус одного градуса до плюс четырех градусов, на четверг, 29 апреля, ожидается один-шесть градусов тепла, передает ТАСС.

Читайте также: Синоптик предупредил об аномально холодной погоде в Европейской России

ПодмосковьезаморозкиРоман Вильфанд
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