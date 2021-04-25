Синоптик предупредил об аномально холодной погоде в Европейской России

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Аномально холодная погода сохранится в центре Европейской России до конца апреля и в первые дни мая. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Будет ниже нормы на 2-3 градуса, в центре Европейской России температура будет плюс 8-10 градусов. Взрывного потепления мы не ожидаем до конца месяца, да и 1-2 мая не ожидаем, — рассказал он.

Синоптик добавил, что погода будет облачной до конца месяца, но интенсивных осадков не ожидается. Ночью будут дожди с мокрым снегом, а днем могут быть только кратковременные дожди.

Вильфанд отметил, что на юге Европейской России погода тоже будет ниже нормы на 2-4 градуса до середины недели, температура будут около плюс 12-14 градусов, передает РИА Новости.

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