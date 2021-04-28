Полиция изъяла более семи тысяч контрафактных автомобильных запчастей в Подмосковье

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В Подмосковье полицейские изъяли более семи тысяч контрафактных автомобильных запчастей и деталей. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области в среду, 28 апреля.

Неизвестные продавали контрафактные запчасти от популярных машин в помещении на улице Строителей в Красногорске. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели здание и обнаружили более 7,1 тысячи автомобильных фильтров, свечей, стоек стабилизаторов. Вся продукция была маркирована товарными знаками различных автомобильных производителей, пояснила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает подозреваемых.

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