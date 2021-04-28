Эксперт рассказал, как не безопасно красить яйца

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Накануне Пасхи, которую в этом году православные христиане отметят 2 мая, люди, традиционно, наводят чистоту в доме, пекут куличи и красят яйца. В любом продуктовом магазине можно приобрести красители разных цветов и оттенков, однако многие сомневаются в их безопасности. Стоит ли бояться пищевых красителей и как правильно красить пасхальные яйца, рассказал пищевой химик-технолог Сергей Белков.

По его словам, гражданам нечего пугаться пищевых красителей, так как их используют именно для употребления в пищу.

— Именно поэтому так и называются – вреда от их попадания в организм не будет. Тем более если мы говорим о покраске яиц, так как на сам продукт, собственно, красители и не попадают, оставаясь лишь на скорлупе, — объяснил технолог.

Даже если ими покрасить яйцо без скорлупы, ровным счетом ничего не произойдет, считает эксперт. При этом он рассказал, как эти пасхальные продукты нельзя красить. Например, некоторые используют для данных целей обычные краски и маркеры. Бывают случаи, когда так расписывают не пустую скорлупу, а обычное вареное яйцо, которое потом ставится на стол. Особенно такие подобные мастер-классы пестрят в интернете накануне православного праздника.

Пасха, крашеные яйца / Фото: pixabay.com

Несмотря на красоту, подобные росписи являются опасными, считает пищевой химик-технолог. Дело в том, что краски могут проникать сквозь скорлупу, пропитывать белок и яйца, что делает продукт непригодным для пиши, а в некоторых случаях даже отравленным, отмечает телеканал 360. Коснувшись темы покраски яиц с помощью растений, эксперт добавил, что ничего страшного в этом нет. Однако и тут важно знать, что в растительном сырье содержится большое число биоактивных веществ, не все из которых могут быть безопасными.

— Синтетические красители давно изучены и не представляют особой опасности, а вот в каком-нибудь цветке может содержаться что-либо, способное причинить организму вред, — считает Сергей Белков.

В заключении он добавил, что самыми проверенными и безопасными способами покраски яиц являются старые методы – луковая шелуха или сок свеклы.

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