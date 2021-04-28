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Космонавт Романенко рассказал о трех проблемах, которые мешают освоению Марса
Фото: Андрей Петров

Космонавт Романенко рассказал о трех проблемах, которые мешают освоению Марса

Василий Плиткин

Общество

Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко назвал три проблемы, которые необходимо решить человечеству для успешного освоения Марса, и объяснил, почему человечеству важно осваивать другие планеты.

— К освоению Марса сегодня готовы. Мы долетим до Марса, доставим туда необходимый груз, но есть сомнения в том, что сможем вернуться обратно. Это первое. Второе — будет очень большая задержка в связи. Третье — что будет с организмом, если мы покинем радиационный пояс Земли, этого еще никто не знает, — сказал депутат.

Первые два фактора взаимосвязаны. Любой пилотируемый космический аппарат должен иметь постоянную связь с центром управления полетом. Пока нет ответа на вопрос, как корректировать параметры полета, учитывая, что чем дальше от Земли, тем больше задержка в связи. Сейчас на Марсе находятся непилотируемые аппараты, возвращение которых поможет ответить на этот вопрос.

— Все наработки мы уже имеем, весь опыт полетов и необходимую полезную информацию. С этим багажом надо двигаться к планетам — это очень важно. И вот прямо сегодня настал этот момент, — подчеркнул Романенко.

Интерес человечества к исследованию других планет космонавт объяснил тягой к жизни, запросом на добычу полезных ископаемых, воды, которая в перспективе станет топливом для пилотируемого исследования дальнего космоса.

— Многие земные ресурсы исчерпаемы. Поэтому мы должны исследовать ближайшие планеты. Это в глобальном масштабе, — уточнил он.

Роман Романенко — летчик-космонавт, полковник ВС РФ, Герой России. Он совершил два космических полета общей продолжительностью около 333 суток и один выход в открытый космос, который длился более 6 часов.

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