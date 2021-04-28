Силовики проверят информацию о поддельной справке журналиста Пивоварова для лицензии на оружие

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Полиция начала доследственную проверку по сообщению Росгвардии о том, что журналист Алексей Пивоваров предоставил поддельную медицинскую справку для получения лицензии на оружие. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам источника, Росгвардия аннулировала журналисту все документы на оружие из-за поддельной справки.

— Вчера из Росгвардии в полицию поступил материал проверки по факту того, что Алексей Пивоваров предоставил подложные медицинские справки для получения лицензии на приобретение оружия, — уточнил второй собеседник «ВМ».

Официальные представители МВД и Росгвардии на момент публикации не предоставили комментариев. В свою очередь Пивоваров рассказал, что у него с 2008 года есть зарегистрированный газовый пистолет.

— В 2018 году я продлевал эту лицензию, для чего сдавал необходимые экзамены в органах Росгвардии и предоставлял все необходимые документы в полном соответствии с законом, — написал Пивоваров в своем Telegram-канале.

Журналист добавил, что в настоящее время он возвращается из командировки в Москву и готов общаться с сотрудниками полиции, чтобы разобраться в ситуации.

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