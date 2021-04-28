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Дело о незаконной банковской деятельности на 20 миллионов рублей направили в суд
Фото: Pixabay / Arek Socha

Дело о незаконной банковской деятельности на 20 миллионов рублей направили в суд

Анастасия Волоснова

Происшествия

Уголовное дело против участницы организованной группы о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере направили в суд. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

Злоумышленники проводили незаконные банковские операции через реквизиты фиктивных фирм. На противоправной деятельности организованная группа заработала более 20 миллионов рублей.

В марте 2021 года четверых участников группы признали виновными. Хамовнический районный суд приговорил их к трем с половиной годам колонии и четырем с половиной годам лишения свободы условно.

Позже полиция установила местонахождение последней участницы группы, которая скрывалась от органов. Женщине предъявили обвинение, дело против нее направили в суд.

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