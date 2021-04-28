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«Кусок мяса перед вирусом»: Мясников призвал к принудительной вакцинации россиян
Фото: youtube.com / О самом главном

«Кусок мяса перед вирусом»: Мясников призвал к принудительной вакцинации россиян

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с журналистом Владимиром Соловьевым призвал к принудительной вакцинации россиян. По его словам, в Израиле нет коронавируса, потому что больше половины жителей страны вакцинировались, «там умирает два–три человека».

На вопрос Соловьева о том, нужно ли вводить принудительную вакцинацию, Мясников ответил положительно:

— Да, да! Потому что это позор! Мы лидер в вакцине, мы продаем ее в другие страны, а мы не прививаемся, это как вообще? Я могу сказать, что будет, смотря на Индию: будет какой-нибудь российский штамм. Вирус ходит, он мутирует, это его нормальное состояние, — заявил Мясников.

По его словам, в России от коронавируса привито около пяти процентов населения.

— Если мы так будем четыре–пять процентов, у нас вспыхнет, мы будем изображать из себя Индию с их 1,2 процента вакцинации. Мы сами не идем на вакцинацию, — отметил врач.

Он подчеркнул, что единственный вариант победы над пандемией — массовая вакцинация.

— Это была твоя идея — сделайте так, чтобы непривитым было неуютно жить. Пускай они ходят в масках. Не ходят в рестораны, не летают в самолетах. Ну а как? В итоге непривитые сказываются на жизни непривитых, — считает собеседник Соловьева в программе «Соловьев LIVE».

Он считает, что сегодня «люди — кусок мяса перед вирусом» и нужно «оставить все свободы», пока не привито 70 процентов населения.

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