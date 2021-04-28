Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперты назвали самое опасное мясо для шашлыка
Фото: pixabay.com

Эксперты назвали самое опасное мясо для шашлыка

Елена Фролова

Здоровье

Сезон шашлыков откроют россияне на майских праздниках. А это означает, что работы у медиков может прибавиться. Как есть данное мясное блюдо без вреда для здоровья, сообщил врач-консультант Тимур Пестрев.

— Самым негативным фактором при потреблении шашлыков может стать качество мяса. Поэтому его надо покупать только в проверенных местах, где продукция соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и прошла ветеринарный контроль, — объяснил Тимур Пестрев.

Как подчеркнул эксперт, не всегда при готовке шашлыка мясо хорошо прожаривается. Таким образом, наличие определенных бактерий или личинок паразитов только добавит минусов. Все это чревато кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями.

По словам врача, самой небезопасной в этом смысле считается свинина, так как в ней могут «жить» паразиты и она является очень жирной. Кроме того, такая пища плохо сочетается со спиртными напитками, передает «Общественная служба новостей». Как пояснил Тимур Пестрев, подобное сочетание сказывается на развитии панкреатита.

С мнением о вреде свиного шашлыка согласна и врач-диетолог Ольга Шмелева.

— Большинство людей выбирает именно свинину. Однако именно она является высококалорийным продуктом, содержащим большое количество жира. Тем, кто придерживается здорового питания, лучше попробовать шашлыки из рыбы, — посоветовала диетолог.

Например, она предложила для этого семгу, содержащую множество ненасыщенных жиров. Также эксперт посоветовала использовать для данного блюда белое мясо или постную говядину, отмечает ИА «НСН».

В свою очередь Тимур Пестрев добавил, что опасность для здоровья человека таит в себе не только качество мяса, но и выбор места для отдыха. Так, есть местности, где высока угроза клещевого энцефалита.

Читайте также: Диетолог назвала лучший маринад для шашлыка

врачШашлыкопасность
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Все мнения
О проекте
Читайте нас в