Эксперты назвали самое опасное мясо для шашлыка

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Сезон шашлыков откроют россияне на майских праздниках. А это означает, что работы у медиков может прибавиться. Как есть данное мясное блюдо без вреда для здоровья, сообщил врач-консультант Тимур Пестрев.

— Самым негативным фактором при потреблении шашлыков может стать качество мяса. Поэтому его надо покупать только в проверенных местах, где продукция соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и прошла ветеринарный контроль, — объяснил Тимур Пестрев.

Как подчеркнул эксперт, не всегда при готовке шашлыка мясо хорошо прожаривается. Таким образом, наличие определенных бактерий или личинок паразитов только добавит минусов. Все это чревато кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями.

По словам врача, самой небезопасной в этом смысле считается свинина, так как в ней могут «жить» паразиты и она является очень жирной. Кроме того, такая пища плохо сочетается со спиртными напитками, передает «Общественная служба новостей». Как пояснил Тимур Пестрев, подобное сочетание сказывается на развитии панкреатита.

С мнением о вреде свиного шашлыка согласна и врач-диетолог Ольга Шмелева.

— Большинство людей выбирает именно свинину. Однако именно она является высококалорийным продуктом, содержащим большое количество жира. Тем, кто придерживается здорового питания, лучше попробовать шашлыки из рыбы, — посоветовала диетолог.

Например, она предложила для этого семгу, содержащую множество ненасыщенных жиров. Также эксперт посоветовала использовать для данного блюда белое мясо или постную говядину, отмечает ИА «НСН».

В свою очередь Тимур Пестрев добавил, что опасность для здоровья человека таит в себе не только качество мяса, но и выбор места для отдыха. Так, есть местности, где высока угроза клещевого энцефалита.

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