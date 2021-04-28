Раскрыта афера с продажей «поддельных» грузовиков КамАЗ в регионах России

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В пяти регионах России раскрыта афера с продажей «поддельных» грузовиков КамАЗ. Ущерб составил более одного миллиарда рублей. Об этом в среду, 28 апреля, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, с января 2014 года злоумышленники похищали деньги покупателей от имени дилеров КамАЗа, продавая машины, изготовленные из ремонтных комплектов. Злоумышленники устанавливали в автомобили двигатели низкого качества, запрещенные в России. Кроме того, в паспорта машин вписывали ложные данные о технических характеристиках.

Таким образом злоумышленникам удалось похитить более одного миллиарда рублей. Полиция провела обыски и задержала троих подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», говорится на сайте МВД России.

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