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Названа дата итогового сочинения для одиннадцатиклассников в дополнительный срок
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Названа дата итогового сочинения для одиннадцатиклассников в дополнительный срок

Кирилл Николаев

Образование

Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников в дополнительный срок пройдет 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Отмечается, что успешное написание итогового сочинения является допуском к государственной итоговой аттестации. Ученики с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) вместо итогового сочинения имеют право написать изложение.

Большинство выпускников уже написали итоговое сочинение 15 апреля. Оно оценивается по системе «зачет»/«незачет». Продолжительность написания итогового сочинения составляет 3 часа 55 минут, а для детей с ОВЗ продолжительность экзамена увеличена на 1,5 часа, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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