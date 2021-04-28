«Экзамен — не катастрофа»: психолог дал совет, как избежать стресса во время ЕГЭ

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Дети обычно очень тонко чувствуют настроение папы и мамы, поэтому родителям стоит относиться к экзаменам как к чему-то обыденному, а не как к глобальной катастрофе. Такого мнения придерживается ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году будет проводиться по общему расписанию по всей стране. Выпускники будут выполнять задания в очном формате. Основной период состоится с 24 мая по 2 июля. Сначала ребятам предстоит продемонстрировать свои знания в области географии, литературы и химии. Самым массовым будет экзамен по русскому языку. Его проведут 3 и 4 июня.

— С точки зрения психологии переживания школьников и их родителей упираются в огромную значимость результатов экзаменов, — подчеркнул Илья Шабшин.

Для того чтобы не возникал дополнительный стресс в семье, психолог посоветовал изначально пересмотреть взгляды на экзамены и нто, насколько они граничат с вопросами жизни и смерти, отмечает РИАМО. По мнению эксперта, важно, чтобы папы и мамы сами поняли, что экзамен не является концом света. Тем более что впереди у ребенка будут новые, более весомые испытания.

Эксперт также напомнил, что сильные переживания способны вызывать психосоматические расстройства.

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