Более 62 тысяч школьников сдадут тренировочный ЕГЭ по информатике

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Во вторник, 27 апреля, в российских школах пройдет тренировочный Единый государственный экзамен по информатике. Впервые ученики будут сдавать его на компьютерах.

В Рособрнадзоре рассчитывают проверить работу всех 3447 пунктов проведения экзаменов по информатике, в том числе в других странах. При этом будет максимально задействована техника, которая будет использоваться во время ЕГЭ по информатике.

Сдавать тренировочный экзамен по информатике будут выпускники школ в регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация — более 62 тысяч человек. К проведению ЕГЭ привлекут около 86,5 тысячи специалистов.

Как отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, перед введением компьютерного ЕГЭ по информатике в штатный режим необходимо проверить работоспособность всей техники и программного обеспечения, которые будут задействованы на экзамене, сообщает ТАСС.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ОГЭ-2021.

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