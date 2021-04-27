Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 62 тысяч школьников сдадут тренировочный ЕГЭ по информатике
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Более 62 тысяч школьников сдадут тренировочный ЕГЭ по информатике

Татьяна Плотникова

Образование

Во вторник, 27 апреля, в российских школах пройдет тренировочный Единый государственный экзамен по информатике. Впервые ученики будут сдавать его на компьютерах.

В Рособрнадзоре рассчитывают проверить работу всех 3447 пунктов проведения экзаменов по информатике, в том числе в других странах. При этом будет максимально задействована техника, которая будет использоваться во время ЕГЭ по информатике.

Сдавать тренировочный экзамен по информатике будут выпускники школ в регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация — более 62 тысяч человек. К проведению ЕГЭ привлекут около 86,5 тысячи специалистов.

Как отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, перед введением компьютерного ЕГЭ по информатике в штатный режим необходимо проверить работоспособность всей техники и программного обеспечения, которые будут задействованы на экзамене, сообщает ТАСС.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ОГЭ-2021.

Читайте также: Названы даты сдачи ЕГЭ в Подмосковье

информатикаРособрнадзорэкзамен
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

«После съемок он увез меня в лес»: Елена Проклова рассказала о насилии

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Добро на дикость: почему азиатов в Америке можно обижать

Александр Никонов
Александр Никонов

Краткость, сестра и талант: в чем ошибался Антон Чехов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запасаемся попкорном: Трамп готовится к реваншу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Наше дело — дрянь»: о чем предупреждал бравый Швейк 100 лет назад

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Слишком платная медицина: как бы не закончились врачи

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Чернобыль 35 лет спустя: нельзя сказать, что опасность позади

Все мнения
О проекте
Читайте нас в