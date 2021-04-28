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Газовое оборудование проверили в 20 тысячах подмосковных частных домов
Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Газовое оборудование проверили в 20 тысячах подмосковных частных домов

Елена Фролова

Общество

Специалисты проверили газовое оборудование в 20 тысячах частных домов на территории Московской области. Такую информацию предоставила пресс-служба регионального министерства энергетики.

Все проверки были проведены в течение двух недель. По словам руководителя ведомства Александра Самарина, для обеспечения безопасности каждый абонент должен заключить договор со специальной компанией. Документ должен регламентировать техническое обслуживание газового оборудования. Желающие могут выбрать себе организацию из списка, представленного на сайте областного минэнерго.

— Свыше 55 организаций из данного перечня способны обеспечить надежность работы и безопасность использования газового оборудования, — подчеркнул Александр Самарин.

В среднем срок эксплуатации газовых плит, колонки и котла составляет порядка 12 лет, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». При этом с более точной информацией можно ознакомиться в паспорте производителя.

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газовое оборудованиеМинэнергоМосковская область
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