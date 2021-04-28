«Со мной тоже это происходит»: Малышева назвала три важных условия похудения

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Российский врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева назвала три важных условия для похудения. Она подчеркнула, что она тоже регулярно худеет и срывается:

— Радует ли нас что-то? Я говорю нас, потому что со мной тоже это происходит, когда вроде все понимаешь, а сделать ничего не можешь. Как с этим бороться? Принципиально важно, чтобы вы научились спать. Чтобы вы спали с 23 часов до часа ночи и дальше. Чтобы вы не ложились позже 12 ночи. Второе, вы должны научить организм вырабатывать гормоны радости и удовлетворения жизнью, — отметила Малышева.

По ее словам, до 80 процентов этих гормонов вырабатывается в кишечнике. Чтобы он вырабатывался, мы должны есть грубое волокно. Тогда будет серотонин, не будет такого, чтобы «жизнь ни к черту», считает врач. По ее словам, в день нужно съедать 30 граммов грубого волокна.

— Прямые гормоны радости вырабатывает движение. Вы должны начать ходить, — заявила врач в программе «Жить здорово».

Она призвала всех желающих похудеть регулярно выходить на пешие прогулки.

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