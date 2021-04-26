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Малышева раскрыла секреты приготовления безопасного шашлыка
Фото: Youtube / Группа «Красная площадь»

Малышева раскрыла секреты приготовления безопасного шашлыка

Юлия Павлушова

Здоровье

Российский врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева раскрыла в своем Instagram секреты правильного приготовления шашлыка. По словам медика, дым от костра провоцирует выброс полиароматических углеводородов. Эти сильные канцерогены вызывают рак.

По мнению врача, чтобы снизить воздействие гетероциклических смол, эксперты рекомендуют нарезать мясо для шашлыка на небольшие куски — около десяти сантиметров длиной. Так блюдо приготовится быстрее.

Малышева отметила, если мясо в течение нескольких минут предварительно прогреть в микроволновке, из него выйдет жидкость вместе с вредными для здоровья гетероциклическими аминами. Также их количество в шашлыке значительно снижает розмарин.

Правильный маринад снизит образование канцерогенных соединений в жареном мясе. Медики советуют замариновать шашлык в красном вине или пиве, заключила Малышева.

Ранее Елена Малышева объяснила, чем опасен лишний вес для женщин.

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Шашлыкмайские праздникисоветы
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