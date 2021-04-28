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Эксперт рассказал, как защитить ягоды от заморозков
Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал, как защитить ягоды от заморозков

Елена Фролова

Растения

Сезон садоводства и огородов начался в Московской области. Однако нестабильная весенняя погода заставляет дачников задумываться о том, как сохранить то, что уже высажено. Президент Ассоциации садоводов России, доктор сельскохозяйственных наук Игорь Муханин рассказал, что можно сажать в такое время года.

— С точки зрения садоводов, холодная весна — это всегда хорошо. Чем позже все расцветет, тем меньше риска попасть под возвратные заморозки, — пояснил эксперт.

По его мнению, поэтому на данный момент продолжают «спать» такие плодовые деревья, как вишни, груши и яблони. Почки на них только начинают подавать признаки жизни.

— Что касается ягод, то самое раннее цветение наступает у жимолости, она зацветает после майских праздников. Земляника же пока выбрасывает первые листочки. Еще раз повторю, что с точки зрения садоводов, ничего страшного не произошло, — добавил Игорь Муханин.

При этом он подчеркнул, что от перепадов температуры землянику обязательно нужно защищать, отмечает «Радио 1». Это можно сделать, если накрыть ягоду спанбондом. Благодаря этому температура внизу поднимается примерно на семь-восемь градусов. Также подобным образом можно защищать жимолость, малину и голубику.

Читайте также: Профессиональный садовод поделился советами, как ухаживать за кустами весной

заморозкисадоводыогород
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