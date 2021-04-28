Многочисленные нарушения выявили в приюте для бездомных собак в Москве

Фото: genproc.gov.ru

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в московском приюте для бездомных собак «Дубовая роща». Об этом говорится на сайте столичной прокуратуры в среду, 28 апреля.

Специалисты зафиксировали в приюте нарушения пожарной безопасности и законодательства о ветеринарии. Вольеры для животных находились в неудовлетворительном санитарном состоянии. Помимо этого волонтеры данного приюта не смогли предоставить документы о медицинских осмотрах и прививках животных.

Уточняется, что в приюте содержатся более 800 собак. Прокуратура организовала проверку по факту нарушений.

Читайте также: Столичный суд отправил в СИЗО гражданина РФ Кабанова по делу о государственной измене