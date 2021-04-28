Столичный суд отправил в СИЗО гражданина РФ Кабанова по делу о государственной измене

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Столичный суд отправил в СИЗО подозреваемого в государственной измене гражданина России Кабанова С. С. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Лефортовского суда в среду, 28 апреля.

Кабанов проведет в СИЗО два месяца. Представитель ведомства отметила, что решение об аресте Кабанова пока не было обжаловано.

ФСБ предъявила Кабанову обвинения по делу о государственной измене. В пресс-службе добавили, что материалы по уголовному делу о государственной измене не содержат гриф секретности.

Ранее «ВМ» писала, что доцента МАИ Алексея Воробьева обвиняли в государственной измене и попытке вывоза из России материалов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Алексея Воробьева приговорили к 20 годам колонии строгого режима, также он должен будет выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

До этого, во вторник, 13 апреля, Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал гражданина России Валерия Голубкина, подозреваемого в государственной измене. Адвокат Александр Тимошенко, представляющий интересы Валерия Голубкина, в разговоре с корреспондентом «ВМ» отметил, что профессор МФТИ никакого доступа к сведениям, составляющим гостайну, не имел. По словам защитника, он занимался теоретическими вопросами, а проблемы более прикладного характера, составляющие гостайну, к нему отношения не имели.

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