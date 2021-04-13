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Столичный суд арестовал подозреваемого в госизмене Валерия Голубкина
Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Столичный суд арестовал подозреваемого в госизмене Валерия Голубкина

Анастасия Колоскова

Происшествия

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал гражданина России Валерия Голубкина, подозреваемого в государственной измене. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

По словам представителя пресс-службы, мужчина будет находиться под стражей до 12 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что столичный суд отправил в СИЗО на два месяца бывшего налогового инспектора ИФНС России № 15 Владимира Купцова и бывшего старшего налогового инспектора ИФНС России № 26 Михаила Александрова, которым предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

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