Столичный суд арестовал подозреваемого в госизмене Валерия Голубкина
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал гражданина России Валерия Голубкина, подозреваемого в государственной измене. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.
По словам представителя пресс-службы, мужчина будет находиться под стражей до 12 июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что столичный суд отправил в СИЗО на два месяца бывшего налогового инспектора ИФНС России № 15 Владимира Купцова и бывшего старшего налогового инспектора ИФНС России № 26 Михаила Александрова, которым предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
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