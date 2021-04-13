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Стали известны подробности по делу Валерия Голубкина, обвиняемого в госизмене
Фото: СК РФ

Стали известны подробности по делу Валерия Голубкина, обвиняемого в госизмене

Ростислав Зубков

Анастасия Колоскова

Происшествия

Адвокат Александр Тимошенко, представляющий интересы Валерия Голубкина, в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» прокомментировал арест своего подзащитного по подозрению в государственной измене.

— Валерий Николаевич Голубкин — физик-теоретик, доктор физико-математических наук, преподает в МФТИ. Если я не ошибаюсь, он почетный профессор этого вуза. Очень уважаемый человек. Ему 69 лет, он проживает в подмосковном Жуковском.

По словам адвоката, профессор МФТИ никакого доступа к сведениям, составляющим гостайну, не имел, поскольку его с этим не связывал род деятельности. Он занимался теоретическими вопросами, а проблемы более прикладного характера, составляющие гостайну, к нему отношения не имели.

Стали известны подробности по делу Валерия Голубкина, обвиняемого в госизменеФото: mipt.ru

Юрист подчеркнул, что уверен в полной невиновности своего подзащитного.

— Сейчас мы на стадии следствия, до приговора еще достаточно далеко — год, а может, и больше. Мы пока исходим из того, что сможем доказать необоснованность обвинений еще на стадии предварительного следствия, но если не получится, будем решать этот вопрос уже в суде, — заключил правозащитник в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал гражданина России Валерия Голубкина, подозреваемого в государственной измене.

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