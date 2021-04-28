Традиции, история и советы диетолога: что нужно знать о куличах

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Пасха будет одним из самых «высококалорийных праздников». Его не стоит растягивать на несколько дней. Так считает врач-диетолог Ольга Шмелева.

— Как и большинство российских праздников, исходя из особенностей русской кухни, нас ждет высококалорийный праздник. Поэтому я призываю хозяек, которые будут сами готовить традиционные пасхальные блюда, использовать менее жирный творог. Он будет содержать меньше калорий и больше белка, — объяснила диетолог.

При этом она добавила, что кулич тоже считается высококалорийным продуктом. В нем много углеводов, зачастую пустых, отмечает ИА «НСН». Эксперт также добавила, что не есть данную выпечку в Пасху, конечно, не стоит, но и растягивать его употребление на несколько дней тоже вредно.

— В праздник, естественно, можно сделать исключение, однако в повседневной жизни от столь калорийных продуктов желательно отказываться или сводить их употребление к минимуму, — пояснила Ольга Шмелева.

Куличи, как и крашеные яйца, считаются главным символом Пасхи. Традиция освещать их появилась еще во времена язычества. Однако этот ритуал прочно укоренился и в православии.

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История

Согласно приданию, после своего воскрешения Иисус Христос отведал пищу вместе с апостолами. Обычно за трапезой центральное место оставалось свободным. Туда апостолы ставили свежий хлеб, который предназначался для Спасителя. Эта традиция до сих пор есть в православной церкви. На пасхальном богослужении проходит освящение круглого хлеба, который также называют артосом. На нем, как правило, изображены крест и венок из терна. После этого артос ставят на стол. Каждый посетитель храма может отведать кусочек. Кулич — это домашняя версия артоса.

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Когда нужно печь куличи

Выпечка этого пасхального символа разрешается уже в среду и четверг на Страстной неделе. В этом году они выпадают на 28 и 29 апреля. Перед приготовлением теста нужно помолиться и очистить мысли. В противном случае кулич не получится.

Большинство хозяек предпочитают печь их в Чистый четверг. В этот же день они начинают варить яйца и наводить чистоту в доме, отмечает ФАН. Помимо этого, тем, у кого не получилось сделать этого раньше, можно выпекать куличи и красить яйца в Страстную пятницу. Только делать это разрешается после 15 часов. Крайний срок для приготовления — Великая суббота. Причем лучше всего заняться выпечкой с утра, потому что этот процесс небыстрый.

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Когда нужно освещать куличи

Куличи и яйца желательно освятить в субботу. Ритуал, как правило, проводят с 11 до 21 часа. После этого в храмах идет подготовка к ночному богослужению.

При этом в каждой церкви самостоятельно определяется время для освещения куличей. С расписанием можно ознакомиться на сайтах храмов либо на информационном табло.

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