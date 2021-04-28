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Москвичам объяснили, почему пламя Вечного огня не угасает
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москвичам объяснили, почему пламя Вечного огня не угасает

Кирилл Николаев

Общество
Россия, Москва, Александровский сад Карта всех событий

Вечный огонь горит в Москве уже более 50 лет. Впервые он был зажжен на мемориальном ансамбле «Могила Неизвестного солдата» 8 мая 1967 года. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В разработке конструкции горелки участвовали специалисты газового хозяйства столицы. Пламя Вечного огня не угасает благодаря уникальным инженерным решениям. Под звездой мемориала установлена горелка с тремя запальниками. Газ поступает через специальные трубки и проходит через запальники, внутри которых под постоянным напряжением находятся электрические спирали. От ветра пламя защищают цилиндр и корона горелки. Дождевая вода и тающий снег стекают через отверстия в цилиндре в водосточную трубу.

Видео: Telegram /Комплекс городского хозяйства Москвы

Ежедневно специалисты газового хозяйства столицы осматривают Вечный огонь. Один раз в месяц они проверяют работоспособность горелок. Пламя не гаснет даже во время профилактики, так как его переносят на временную горелку факелом.

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городское хозяйствоМоскваВечный огонь
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