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Гранитное мощение в центре Москвы защитили на маршруте военной техники перед парадом
Фото: Минобороны РФ

Гранитное мощение в центре Москвы защитили на маршруте военной техники перед парадом

Юлия Павлушова

Город

Подготовка к параду Победы, который состоится 9 мая на Красной площади, продолжается в столице. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 28 апреля.

Гранитное мощение на маршруте движения военной техники защитили от деформации прочным резиновым покрытием. Прорезиненные ленты надежно закрепили металлическими пластинами. Уточняется, что защитное покрытие демонтируют после парада.

Также на маршруте проверяют состояние инженерных сооружений, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что движение в центре Москвы перекроют 29 апреля из-за подготовки к параду Победы.

Читайте также: Нанесение разметки для военной техники завершили в центре Москвы в рамках подготовки к параду

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