Чистый четверг — 2021: названы традиции, приметы и запреты этого дня

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Одним из самых важных дней Страстной недели считается Чистый четверг. В этом году он выпал на 29 апреля.

Что вспоминают в этот день

В Чистый четверг православные вспоминают Тайную вечерю. Согласно библейским писаниям, в это время Иисус Христос установил таинство причастия, использовав для этого хлеб и вино. Помимо этого, верующим напоминают о том, как Спаситель омыл ноги апостолам. Также в этот день вспоминают о предательстве Иуды.

В Великий четверг принято причащаться, а в кафедральных соборах совершают чин омовения ног.

Народные обычаи

Давным-давно в Великий четверг проводились очистительные обряды. Отсюда и пошло второе название дня — Чистый. Поэтому в доме проводили тщательную уборку. Также принято было посещать баню, купать детей и готовиться к Пасхе — духовно и телесно. Причем тем, кто пренебрегал правилами, сулили неприятности, болезни и бедность.

Девушки на рассвете умывались утренней росой, а самые смелые люди — окунались в водоемах. Считалось, что это избавит от болезней и слабостей. Несмотря на то что на Руси это не было принято, некоторые девушки окунались с молитвой. Так они делали заговор на счастливое замужество и скорое сватовство, отмечает ФАН.

После богослужения в этот день нужно было принести домой горящую свечу или лампаду. Этот огонь считался своеобразным оберегом. Хозяйки в Великий четверг заготавливали четверговую соль. Это было народное снадобье от всех хворей. Как правило, ее смешивали с гущей кваса или размоченным ржаным хлебом, а потом прокаливали на сковороде. Потом смесь толкли в ступке. Полученный порошок освещали в церкви.

Чего нельзя делать в Великий четверг

Если нарушить неписаные правила, то это означало навлечь на себя, близких и односельчан большую беду. Нельзя было лениться, уклоняться от уборки и мытья. Все грязнули сурово осуждались. Наказывать могли и хозяек, которые не успели приготовить куличи.

Под запретом были смех, пение, светские развлечения, пустословие, сквернословие и подобное. Ни в коем случае нельзя было пробовать пасхальные блюда. Согласно народной примете, в Великий четверг нельзя давать или брать в долг. Это касается как денег, так и продуктов, вещей и так далее. В противном случае человеку, нарушившему это правило, грозили голод и нищета.

Приметы и заговоры

Девушки в Чистый четверг умывались водой, в которую заранее должны были положить серебряный предмет. Это сулило им красоту и здоровье, а также помогало сохранять молодость. Чтобы привлечь женихов, они должны были взять полотенца, которым вытирались в Великий четверг, положить в корзинку с пасхальными угощениями, и отдать их на Пасху в качестве милостыни нищим или заключенным.

Если человек хотел обогатиться, то он совершал заговор на достаток. Для этого нужно было трижды пересчитать все деньги, что имеются в доме. Делать это нужно было утром, днем и вечером.

Также проводилось гадание на пасхальном угощении. Например, если кулич выходил удачным, то год обещал быть сытным, а неудачная выпечка сулила неприятности. Чтобы приворожить кого-то или быстро выйти замуж, некоторые девушки умывались водой, которая осталась после уборки в Чистый четверг.

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