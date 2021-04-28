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Умер облетевший Луну астронавт Майкл Коллинз
Фото: РИА Новости

Умер облетевший Луну астронавт Майкл Коллинз

Иван Юминов

В мире

Астронавт Майкл Коллинз, пилотировавший командный модуль корабля «Аполлон-11» на орбите Луны во время первой в ее истории посадки людей, умер в возрасте 90 лет. Об этом стало известно в среду, 28 апреля.

— Мы со скорбью сообщаем, что наш любимый отец и дедушка скончался сегодня после храброй борьбы с раком. Он провел свои последние дни спокойно в окружении своей семьи, — сообщается на его странице в Twitter.

Коллинз, в отличие от двух других членов экипажа, Нила Армстронга и Базза Олдрина, не смог побывать на поверхности Луны. По этой причине его часто называли «забытым астронавтом».

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