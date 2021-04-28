Движение на переезде возле платформы Новопетровская МЖД перекроют из-за укладки путей
Железнодорожный переезд возле платформы Новопетровская в городском округе Истра будет закрыт для движения автомобилей в ночь на 29 апреля. Об этом сообщили на сайте Московской железной дороги (МЖД).
Данные меры необходимы для проведения работ по укладке бесстыкового пути на перегоне Чисмена — Румянцево Рижского направления МЖД. Движение перекроют с 22:00 до 06:00. В связи с ремонтными работами водителям посоветовали объезжать под железнодорожным путепроводом в поселке Румянцево.
Основная часть работ на перегоне будет завершена до 30 апреля.
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