Движение на переезде возле платформы Новопетровская МЖД перекроют из-за укладки путей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Рижское направление Московской железной дороги, платформа Новопетровская Карта всех событий

Железнодорожный переезд возле платформы Новопетровская в городском округе Истра будет закрыт для движения автомобилей в ночь на 29 апреля. Об этом сообщили на сайте Московской железной дороги (МЖД).

Данные меры необходимы для проведения работ по укладке бесстыкового пути на перегоне Чисмена — Румянцево Рижского направления МЖД. Движение перекроют с 22:00 до 06:00. В связи с ремонтными работами водителям посоветовали объезжать под железнодорожным путепроводом в поселке Румянцево.

Основная часть работ на перегоне будет завершена до 30 апреля.

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