«Авангард» обыграл ЦСКА и впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина

Фото: Twitter / ХК Авангард

Хоккейный клуб «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча прошла в Балашихе в среду, 28 апреля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу омского клуба.

Единственную шайбу в этой встрече забросил Сергей Толчинский. «Авангард» выиграл серию со счетом 4:2. Таким образом омская команда впервые в истории стала обладателем Кубка Гагарина.

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина, а форвард ЦСКА Максим Шалунов стал лучшим бомбардиром.

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