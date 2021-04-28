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Майк Тайсон объявил о поединке с Ленноксом Льюисом
Фото: instagram/miketyson

Майк Тайсон объявил о поединке с Ленноксом Льюисом

Евгения Владимирова

Спорт

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории Майк Тайсон заявил, что готов провести поединок с экс-чемпионом мира Ленноксом Льюисом.

— Я собираюсь сразиться с Ленноксом Льюисом. В сентябре, — рассказал Тайсон порталу TMZ.

Напомним, что Майку Тайсону 54 года, Льюису — 55 лет.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года Тайсон сразился с Роем Джонсом-младшим, тогда бой завершился вничью.

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