Майк Тайсон объявил о поединке с Ленноксом Льюисом

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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории Майк Тайсон заявил, что готов провести поединок с экс-чемпионом мира Ленноксом Льюисом.

— Я собираюсь сразиться с Ленноксом Льюисом. В сентябре, — рассказал Тайсон порталу TMZ.

Напомним, что Майку Тайсону 54 года, Льюису — 55 лет.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года Тайсон сразился с Роем Джонсом-младшим, тогда бой завершился вничью.

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