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Арнольд Шварценеггер сыграл в шахматы с Майком Тайсоном
Фото: Павел Головкин, Вечерняя Москва

Арнольд Шварценеггер сыграл в шахматы с Майком Тайсоном

Юлия Павлушова

Звезды

Голливудский актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер устроил соревнования с экс-чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном. Боксер побывал у Терминатора в гостях, рассказал олимпийский чемпион и чемпион UFC Генри Сехудо в своем Instagram.

— Для меня большая честь быть приглашенным в дом человека, который сделан из той же ткани, что и я, — написал он.

По словам Генри Сехудо, Шварценеггер и Тайсон сразились не в силовых видах спорта, а в более миролюбивых. Они сыграли в шахматы и гольф.

Ранее сообщалось, что Маша Малиновская, Александра Савельева и Анфиса Чехова назвали самых привлекательных мужчин планеты.

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Арнольд ШварценеггерМайк Тайсон бокс
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