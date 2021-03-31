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Малиновская, Савельева и Чехова назвали самых привлекательных мужчин планеты
Фото: ITAR-TASS

Малиновская, Савельева и Чехова назвали самых привлекательных мужчин планеты

Кирилл Николаев

Звезды

Принц Уильям был признан самым сексуальным лысым мужчиной планеты. Он обошел актера Джейсона Стетхема и боксера Майка Тайсона. Певицы Катя Лель, Александра Савельева, Ирина Салтыкова, а также телеведущие Маша Малиновская и Анфиса Чехова не согласны с этим рейтингом и назвали самых привлекательных, по их мнению, мужчин.

Катя Лель считает, что сексуальность — это «не внешняя картинка, а что-то больше, внутреннее, энергетическое». Она бы признала самым красивым мужчиной планеты актера Брэда Питта. Также певице симпатичен Том Круз. По мнению Лель, в лице актера есть «что-то мужское и брутальное».

Малиновская, Савельева и Чехова назвали самых привлекательных мужчин планетыФото: Zuma, TASS

Анфисе Чеховой больше по душе актер Ченнинг Татум. Телеведущая призналась, что прониклась его творчеством.

— Что-то в нем есть особенное, какое-то сочетание неприкаянности и мужественности, — объяснила Чехова.

Ирина Салтыкова затруднилась назвать мужчину, который, по ее мнению, является самым привлекательным. Она вспомнила, что в молодости ей нравились Стивен Коллинз и Стинг. Для певицы Александры Савельевой самым красивым на планете мужчиной является ее муж Кирилл Сафонов.

— Какой там Уильям? Что вы! Только мой муж, — заявила она изданию teleprogramma.pro.

Маша Малиновская считает, что принц Уильям несправедливо обошел Джейсона Стетхема. По ее мнению, в этом рейтинге Стетхем должен быть первым.

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