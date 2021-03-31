«Узнали пол»: бывшая девушка Гуфа ждет ребенка

Фото: @therealguf / Официальный аккаунт Гуфа в Instagram

Бывшая девушка рэпера Гуфа, участница проекта «Дом-2» Анастасия Киушкина ждет ребенка от иностранца. Об этом сообщила близкая подруга девушки.

— Настя находится на четвертом месяце, недавно узнали пол ребенка: будет девочка. Она дочку и хотела, так что очень рада! Наблюдается, кстати, в одном из лучших московских роддомов, где рожали многие наши звезды, — рассказала подруга Анастасии.

На данный момент бывшая девушка Гуфа проживает вместе с иностранцем в Москве, пишет StarHit.

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