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«Узнали пол»: бывшая девушка Гуфа ждет ребенка
Фото: @therealguf / Официальный аккаунт Гуфа в Instagram

«Узнали пол»: бывшая девушка Гуфа ждет ребенка

Никита Абрамов

Звезды

Бывшая девушка рэпера Гуфа, участница проекта «Дом-2» Анастасия Киушкина ждет ребенка от иностранца. Об этом сообщила близкая подруга девушки.

— Настя находится на четвертом месяце, недавно узнали пол ребенка: будет девочка. Она дочку и хотела, так что очень рада! Наблюдается, кстати, в одном из лучших московских роддомов, где рожали многие наши звезды, — рассказала подруга Анастасии.

На данный момент бывшая девушка Гуфа проживает вместе с иностранцем в Москве, пишет StarHit.

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