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ЦСКА победил «Фенербахче» и вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Фото: Twitter / ПБК ЦСКА

ЦСКА победил «Фенербахче» и вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги

Кирилл Николаев

Спорт

Московский баскетбольный клуб ЦСКА победил турецкий «Фенербахче» в третьем матче серии 1/4 финала Евролиги. Встреча состоялась в среду, 28 апреля, в Стамбуле и завершилась со счетом 85:68 в пользу «красно-синих».

В составе победителей 34 очка набрал Уилл Клайберн. У «Фенербахче» самым результативным игроком стал Нандо де Коло. ЦСКА выиграл серию со счетом 3:0 и вышел в «Финал четырех».

Соперник ЦСКА по «Финалу четырех» определится в противостоянии между турецким «Анадолу Эфес» и мадридским «Реалом». После трех встреч счет в серии 2:1 в пользу турецкой команды.

«Финал четырех» пройдет в Кельне с 28 по 30 мая.

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