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Более 20 человек погибли при столкновении автобусов в Гаити
Фото: youtube.com

Более 20 человек погибли при столкновении автобусов в Гаити

Юлия Курганова

Происшествия

По меньшей мере 21 человек погиб в результате столкновения двух междугородных автобусов около города Вильямсон в Гаити. Об этом в среду, 28 апреля, сообщило агентство EFE.

Уточняется, что несколько получивших травмы человек находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель одного из транспортных средств не успел завершить обгон по встречной полосе.

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