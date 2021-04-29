Более 20 человек погибли при столкновении автобусов в Гаити

Фото: youtube.com

По меньшей мере 21 человек погиб в результате столкновения двух междугородных автобусов около города Вильямсон в Гаити. Об этом в среду, 28 апреля, сообщило агентство EFE.

Уточняется, что несколько получивших травмы человек находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель одного из транспортных средств не успел завершить обгон по встречной полосе.

Читайте также: Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Гаити