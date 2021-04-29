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Археологи нашли старинную посуду и аптечные флаконы на юге Москвы
Фото:пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Археологи нашли старинную посуду и аптечные флаконы на юге Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Пересветов переулок, 5 Карта всех событий

Археологи нашли в Москве старинную посуду конца XIX — начала XX века и передали ее в мастерские для реставрации. Об этом рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Аптечные стеклянные флаконы и посуду обнаружили по адресу Пересветов переулок, дом 5. Артефакты нашли во время работ по прокладке коммуникаций в здании.

— В мастерские для изучения и реставрации передали фрагменты фарфоровой и фаянсовой посуды начала ХХ века, а также аптечные пузырьки конца XIX — начала ХХ века. После того как специалисты приведут их в порядок, находки отправятся в один из музеев столицы, — отметил Алексей Емельянов.

Уточняется, что на участке, где работали археологи, не обнаружили четких культурных слоев. Предполагается, что в 1928 году в Пересветовом переулке делали перекопы из-за разрушения колокольни церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

Археологи обнаружили в доме три аптечных пузырька из зеленого и прозрачного стекла, а также фрагменты фарфоровых чаш и фаянсового молочника, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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