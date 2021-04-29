Специальную программу для предпринимателей подготовили в столице на майские праздники

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Россия, Москва, Берсеневская набережная, 6с3 Карта всех событий

Москва подготовила специальную программу для предпринимателей на майские праздники. На экспериментальной площадке «Старт Хаб» на территориибывшей фабрики «Красный Октябрь» предлагается развить навыки выступления перед аудиторией, проявить творческие способности и завести полезные знакомства, а также отдохнуть.

Запланированные мероприятия будут полезны предпринимателям, топ-менеджерам, которым часто приходится общаться с аудиторией, проводить деловые встречи, отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Так, с 30 апреля по 1 мая пройдет деловой фестиваль «Стихоплетение», где на протяжении 34 часов гостей ждут поэзия, музыка и танцы. Участники дадут интервью, из которых после соберут книгу поэтических произведений.

Нетворкинг-вечеринка, на которой выступит композитор, звукоинженер, продюсер и саунд-дизайнер Александр Найман, пройдет 3 мая. А также с 3 по 10 мая состоится цикл мастер-классов «Деловой вокал». Там расскажут, как научиться эффективно управлять голосом в разных ситуациях и получить мотивацию для достижения новых профессиональных и личных целей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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