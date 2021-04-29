Москвичи купили у города около 400 квартир с начала 2021 года

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

В первом квартале 2021 года москвичи купили у города 397 квартир общей площадью 19,4 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в 2021 году в городской бюджет от продажи квартир поступило средств на 21,6 процента больше, чем в 2020 году.

— Все вырученные средства идут на строительство новых домов, в том числе на жилье для москвичей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, — пояснил Владимир Ефимов.

На юго-западе Москвы жители столицы купили 123 квартиры, на северо-востоке — 67, на севере — 31, в центре — 26. Еще 20 объектов приобрели на юге столицы, 7 — на западе, 6 — на юго-востоке. Также москвичи купили две квартиры на северо-западе города и по одной взяли на востоке столицы и в Зеленограде.

Площадь помещений, которые продавал город в новостройках, варьировалась от 31 до 174 квадратных метров. В свою очередь площадь вторичного жилья составляла от 5,8 до 71,4 квадратного метра.

— Квартиры на торгах пользуются высоким спросом: в этом году средняя конкуренция за объекты в новостройках составила 34 человека на лот и 12 человек на лот при покупке вторичного жилья, — уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, начальная цена объектов была ниже, чем в среднем на рынке, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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