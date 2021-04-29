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Московским предпринимателям помогут открыть бизнес по франшизе
Фото: Pixabay / LEANDRO AGUILAR

Московским предпринимателям помогут открыть бизнес по франшизе

Кирилл Николаев

Город

ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запустило онлайн-проект «Гайд по открытию — франшиза». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заместителя мэра в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, пока проект работает в тестовом режиме. Франшиза является популярным у московских предпринимателей форматом работы с уже готовой бизнес-моделью.

— Новый проект поможет разобраться с распространенными вопросами и сделает процесс открытия собственного дела еще проще. На одном ресурсе собраны все необходимые сервисы и полезная информация, — отметила Сергунина.

Онлайн-проект включает несколько блоков. Первый дает возможность выбрать франшизу из каталога, изучить подробную информацию о ней и подать онлайн-заявку на ее покупку. Следующий блок позволяет выбрать подходящее помещение с помощью онлайн-услуги МБМ «Подбор городских помещений».

Третий блок представляет собой бесплатный образовательный видеокурс для начинающих франчайзи «Школа франчайзинга». Он содержит теоретическую базу и комплекс практических занятий, посвященных открытию и развитию бизнеса по франшизе. Четвертый блок станет помощником для франчайзи. Здесь собраны услуги и сервисы, предоставляемые городом и партнерами. Благодаря последнему блоку предприниматели узнают, как получить субсидию для франчайзи от правительства Москвы. Она позволяет компенсировать до одного миллиона рублей на покупку оборудования в кредит, лизинг или за счет собственных средств, а также на уплату процентов по кредитам на развитие, коммунальных платежей и взносов франчайзеру в рамках одного договора франшизы.

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