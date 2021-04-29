Необычное «световое шоу» из-за низкой облачности в небе над Москвой попало на видео

Фото: Соцсети

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район Карта всех событий

Москвичи стали свидетелями необычного «светового шоу», которое можно было увидеть в небе из-за низкой облачности. Огни Останкинской башни подсветили облака и создали световой эффект.

Башня оказалась окружена густыми облаками, сквозь которые пробивался свет прожекторов.

Горожане засняли «световое шоу» и опубликовали в Сети. Кадры с ним разместил и Пятый канал.

Останкинская башня часто поддерживает акции и праздники, используя в том числе специальную подсветку. Она также поучаствовала в акции «Час Земли», когда свет ее прожекторов был погашен на 60 минут.

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