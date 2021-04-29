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Эксперты Роскачества выявили фальсификат среди брендов сливочных сосисок
Фото: pixabay.com

Эксперты Роскачества выявили фальсификат среди брендов сливочных сосисок

Виктория Родимкина

Потребление

Специалисты Роскачества проверили сливочные сосиски отечественных марок. Они выявили нарушения по безопасности в четверти исследованной продукции, а в одном товаре не оказалось говядины.

Так, в исследовании поучаствовали 20 российских марок сосисок из Белгородской, Новосибирской и Ярославской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Их проверили по 145 показателям качества и безопасности.

— Четверть исследованной продукции с нарушениями по безопасности. Один из товаров — фальсификат: в нем не оказалось говядины, — уточнили в сообщении.

В организации отметили, что по ГОСТу при изготовлении сливочных сосисок должно использоваться не мене 50 процентов говядины, 20 процентов свинины и сливки.

В одной из торговых марок были найдены клостридии, являющиеся возбудителями ботулизма, а еще в трех — установлены превышения по количеству микроорганизмов, что может говорить о несоблюдении условий хранения и указывать на плохое санитарное состояние производства продукции.

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