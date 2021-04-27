Роскачество выяснило, сколько россиян используют детские автокресла

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел опрос, в ходе которого выяснил, как часто российские автомобилисты пользуются детскими креслами и полагаются на небезопасные удерживающие устройства для детей.

Среди респондентов 94 процента используют автокресло при перевозке ребенка всегда, два процента — только для далеких поездок, четыре процента не используют его совсем. Только 16 процентов водителей убеждены, что автокресло — это гарантия безопасности. 82 процента считают, что оно значительно снижает риски. Два процента уверены, что кресло спасает далеко не всегда.

Прежняя редакция правил дорожного движения допускала использование не только детского кресла, но и «иных средств». С 2017 года из ПДД исчезло упоминание «иных средств», однако в магазинах и интернете активно продаются подобные устройства: бескаркасные кресла, адаптер ремня безопасности «треугольник» и другие фиксаторы.

Среди опрошенных россиян 18 процентов не считают, что стяжки, адаптеры, «треугольники» и бескаркасные устройства нужно запретить. 82 процента убеждены, что только каркасное автокресло может обеспечить максимальную безопасность, а все остальные держатели должны быть под запретом. 80 процентов водителей не стали бы использовать адаптер для ремня «треугольник» вместо кресла, 30 процентов не уверены в их безопасности. 20 процентов респондентов считают «треугольники» вполне эффективными.

Однако использование подобной накладки на ремень безопасности может причинить вред здоровью ребенка: «треугольники» оттягивают лямку ремня безопасности, к которому они крепятся, вниз. В результате диагональный ремень проходит не по шее, а по плечу. Но при этом нижняя лямка в области пояса тоже подтягивается выше. В случае резкого торможения или ДТП лямка должна удерживать пассажира, упираясь в края тазовых костей. Однако эта часть тела у детей развита очень слабо, поясная лямка просто не может зацепиться за нее. В итоге ребенок может проскользнуть вперед под ремнем.

Опасность состоит также в том, что сам ремень при этом вонзается в живот. Это может нанести травмы внутренним органам даже в том случае, когда никакой аварии не произошло.

При этом 11 процентов респондентов думают, что бескаркасные кресла вполне могут обеспечить безопасность, два процента готовы полностью положиться на надежность такого удерживающего устройства. 59 процентов уверены, что бескаркасные кресла совершенно бесполезны. 27 процентов склоняются к тому, что они, скорее, небезопасны.

Но, как и с «треугольниками», в случае аварии лямки бескаркасных кресел рвутся, ребенок также проскальзывает под поясной лямкой. По этой же причине использовать любое из вышеперечисленных устройств в комплекте с автомобильным креслом тоже нельзя.

Несмотря на очевидную опасность для жизни маленького пассажира, такие фиксаторы все еще свободно продаются как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах, пояснили в Роскачестве.

Ранее эксперты Роскачества рассказали о влиянии гаджетов на детей.

Читайте также: Россиянам рассказали, какие товары с дефектом нельзя вернуть в магазин