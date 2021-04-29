Китай успешно запустил основной модуль будущей орбитальной станции

Фото: cctv.com

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5B» вывела на орбиту основной модуль будущей орбитальной станции «Тяньгун». Трансляцию события вело Центральное телевидение КНР.

Старт прошел с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 11:23 по пекинскому времени — 6:23 по Москве. Запуск признали успешным — модуль вышел на заданную орбиту, а панели солнечных батарей успешно раскрылись и работали в штатном режиме.

Модуль является самым крупным космическим аппаратом, созданным в КНР. Его длина составляет 16,6 метра, максимальный диаметр — 4,2 метра. В нем организуют центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа. Там будут проводить научные и технологические эксперименты.

Строительство китайской орбитальной станции планируется завершить к 2022 году. Официальный запуск запланирован на 2023 год.

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