Космонавт прокомментировал слова Маска о будущих жертвах покорения Марса

Фото: NASA / Aubrey Gemignani

Риск гибели при пилотируемых полетах к планетам будет увеличиваться пропорционально расстоянию. Об этом во вторник, 27 апреля, на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» заявил заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН, космонавт Олег Котов.

По его мнению, именно это хотел сказать Илон Макс в своем интервью телеканалу CNN.

— Это тоже некая закономерность, но отнюдь не умаляет того, что нужно приложить все силы, чтобы его (риск — прим. «ВМ») минимизировать, — цитирует космонавта РИА Новости.

Напомним, ранее основатель компании SpaceX, бизнесмен и инженер Илон Маск заявил, что человеческие жертвы будут неизбежны в процессе покорения Марса. Он такжеотметил, что на Красную планету, в любом случае, будут отправлены только добровольцы.

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