Синоптик рассказал о погоде на Пасху в Москве

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В Москве на Пасху, которую отмечают 2 мая, не ожидаются дожди, температура воздуха составит плюс 10–12 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в последние дни апреля ночная температура воздуха в столице будет варьироваться от 0 до 5 градусов тепла, дневная температура воздуха составит плюс 10–15 градусов, что на 1–2 градуса ниже климатической нормы.

На Пасху, 2 мая, в столице будет «проглядывать солнышко», уточнил синоптик. Днем температура воздуха поднимется до 10–12 градусов. Вильфанд добавил, что в столице еще может пойти снег в течение мая.

В пятницу, 30 апреля, в Москве ожидается дождь, скорость ветра составит 15–20 метров в секунду. Ночные температуры с 1 по 4 мая будут варьироваться от минус 1 до плюс 6 градусов, пишет Интерфакс.

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