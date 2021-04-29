Служба занятости Москвы начала проводить занятия для нянь и сиделок по поиску заказов

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Столичная служба занятости населения запустила обучение для сиделок и нянь для продвижения услуг и поиска заказов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 29 апреля.

По ее словам, в городе активно начало развиваться направление самозанятости. Власти поддерживают москвичей, разрабатывают для них разные программы обучения и поддержки, а также открыли специализированный центр.

— Теперь карьерный специалист сможет предложить соискателю не только помощь в регистрации статуса самозанятого, но сразу предоставить возможность поиска новых клиентов. На данном этапе мы предлагаем няням и сиделкам обучающий курс по использованию онлайн-инструментов для продвижения услуг и поиска заказов на примере «СберУслуг», — сказала заместитель мэра.

Анастасия Ракова отметила, что у москвичей появилась возможность найти специалистов в сфере социальных услуг, а самозанятые смогут легче адаптироваться на современном рынке, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе комплекса социального развития уточнили, что работники центров обучают всех соискателей, ранее работавших нянями или сиделками, работе с интерфейсом сервиса «СберУслуги».

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