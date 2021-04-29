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Более 170 тысяч высокотехнологичных исследований ПЭТ/КТ провели в Москве
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Более 170 тысяч высокотехнологичных исследований ПЭТ/КТ провели в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице провели более 170 тысяч высокотехнологичных исследований позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ) за пять лет по полису ОМС. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 29 апреля.

По ее словам, результаты исследований москвичи могут узнать в электронной медкарте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

— За пять лет бесплатную диагностику ПЭТ/КТ прошли более 170 тысяч москвичей. Многие помнят времена, когда пациенты уезжали за границу ради этих высокотехнологичных исследований. Теперь же жители обеспечены самой современной диагностикой на мировом уровне в Москве, — сказала Анастасия Ракова.

Она уточнила, что ПЭТ/КТ в Москве выполняется с несколькими радиофармпрепаратами для диагностики онкологических, ревматических и аутоиммунных заболеваний.

Позитронно-эмиссионная томография в сочетании с компьютерной томографией — сложнейший вид обследования. Он помогает определить на молекулярном уровне локализацию злокачественного новообразования, скорректировать лечение и выявить рецидив заболевания.

По словам заместителя мэра, за последние годы был расширен перечень показаний и проведено обучение онкологов новейшим алгоритмам по направлению пациентов на ПЭТ/КТ.

Кроме того, учитываются международные рекомендации по диагностике определенных онкозаболеваний, при которых ПЭТ/КТ стала важным этапом при оценке эффективности проведенного лечения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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ЕМИАСтомографияАнастасия Ракова
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