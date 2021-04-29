Пять социальных госуслуг полностью переведут в онлайн-формат на портале mos.ru

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Популярные социальные услуги на портале mos.ru полностью переведут в электронный вид с 30 апреля. Об этом рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ольга Грачева.

По ее словам, москвичи смогут оформлять только через портал социальные доплаты к пенсии, городские выплаты и денежные компенсации ветеранам и одиноким пенсионерам. Кроме того, в онлайн-формат перейдет предоставление выплат на детей и мер социальной поддержки.

— Эти услуги переведены в электронную форму, чтобы сэкономить время москвичей, ведь оформить госуслугу можно будет не выходя из дома. Дистанционный формат является важным шагом цифровой трансформации, отвечающим современным потребностям жителей нашего города, — подчеркнула Ольга Грачева.

В свою очередь заместитель директора по развитию государственных услуг центров «Мои документы» города Москвы Татьяна Порецкова отметила, что в центрах «Мои документы» есть зоны электронных услуг, где москвичам могут подсказать, как оформить необходимый запрос, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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