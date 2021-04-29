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Столичные НКО пригласили детей и пенсионеров на танцевальные занятия
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столичные НКО пригласили детей и пенсионеров на танцевальные занятия

Виктория Родимкина

Город

Некоммерческие организации (НКО) столицы предложили горожанам познакомиться с культурой брейк-данса и попасть на исторический бал. Приобщиться к танцам пригласили детей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Москве с 2006 года работает клуб брейк-данса «Хулиганы», где ученики занимаются акробатикой, гимнастикой, йогой, кроссфитом, стретчингом и даже русскими народными танцами. Группы организуют в соответствии с возрастом. Самым младшим танцорам по пять лет.

Специально для пожилых москвичей в столице работает «Офицерский клуб», который проводит бесплатные занятия по историческим танцам. Их устраивают на базе центров социального обслуживания населения Москвы. Члены клуба учатся танцевать вальс-бостон, вальс-мазурку, вальс-кадриль и па-де-труа. Также проходят занятия по русскому лирическому танцу.

Центр инклюзивного танца «Одухотворение» проводит регулярные занятия по инклюзивному танцу и танцевальной реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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танцыНКОзанятия для детей
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