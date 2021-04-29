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Назван эффективный способ борьбы с борщевиком
Фото: moscow-live

Назван эффективный способ борьбы с борщевиком

Анастасия Колоскова

Растения

Кандидат биологических наук Лилия Шипилина рассказала, когда лучше начать борьбу с борщевиком и назвала наиболее эффективный способ для этого.

По словам специалиста, победить опасный сорняк можно лишь в том случае, если начать это делать в апреле — мае, пока он еще не набрал силу. При этом истреблять борщевик следует коллективными усилиями.

— Если я у себя буду удалять это растение, а сосед оставит его, то результаты борьбы будут ничтожные. Только совместная борьба может помочь, причем именно сейчас. Борщевик надо удалять, пока он маленький, пока он только появился из-под снега и размер его не превышает 10-15 сантиметров. Самое главное — не дать ему зацвести, не дать сбросить семена в землю, — цитирует биолога радио Sputnik.

Шипилина отметила, что крайне важно не дать семенам борщевика распространиться на новые территории, для чего государству следует разбираться с зарослями сорняка вдоль дорог.

Биолог рассказала, что эффективнее всего бороться с борщевиком при помощи лопаты. Она предупредила об опасности выжигания сорняка, так как это может привести к пожару.

СПРАВКА «ВМ»

Борщевик — сорное растение, некоторые виды которого могут вызывать фотохимические ожоги кожи. Эксперты считают, что его распространение вредит видовому составу растительности и экологии.

В РФ борются с сорняком при помощи химической обработки и механического откоса. На эти цели бюджет страны выделяет значительные средства.

Ранее сообщалось, что неплательщиков алиментов в России могут отправить бороться с борщевиком.

Читайте также: Борьба с борщевиком начнется в Московской области с 1 мая

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